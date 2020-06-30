【新冠肺炎】泰國7月1日起允許中港等地商務旅客入境

泰國政府6月29日表示，隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情緩和，自7月1日起讓酒吧及卡啦OK等場所恢復營業，同時復飛部分航班，准許包括香港在內的商務人士入境。

圖為6月21日，曼谷著名旅客區米路（考山路）。自疫情爆發禁止旅客入境以來，政府趁機會進行翻新路面工程，工人正進行最後清理。（Getty）

泰國衛生部6月29日宣布，將於7月1日解除最終限制，讓酒吧、卡啦OK、劇院及桑拿等設施恢復營業。但仍需遵守社交疏離等規則，包括配戴口罩，使用泰國政府追蹤疫情的手機應用程式登記等。

同時泰國當局亦宣布，持有工作證、居留證，或有家人在泰國的外國人，可自7月1日起入境泰國，並接受14天隔離。

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而來自中國、香港、新加坡、日本及韓國的商務旅客，若入境時間短於14天，並證明未有感染病毒，則可以豁免隔離安排。但旅客仍需在抵境時接受檢測，入境後不可乘搭交通工具。

泰國至今共錄得3,169宗感染個案，共58人死亡。截至29日，當地已連續35天未出現本地感染個案。

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