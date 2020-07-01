【港版國安法】外媒：香港進入威權時代　對英國象徵式羞辱

中國6月30日通過「港版國安法」並公布細節引發外媒極大關注。外媒稱，北京欲通過此法加強對香港的控制，香港進入威權時代，迅速招致美國和歐洲的譴責，中國與西方的裂痕將再度加大。

香港進入威權時代？

路透社在題為《中國通過了全面的香港安全法，預示着威權時代的到來》的報道中稱，這預示着香港這座中國最自由的城市將進入一個更加威權的時代。法律賦予北京廣泛的權力，並為徹底改變香港這座全球金融中心的生活方式鋪路。

彭博社在題為《中國實施全面的權利，讓香港持不同政見者失聲》的報道中稱，隨着中國國家主席習近平在對抗外國施壓上日益自信，香港的自由已經變得愈來愈脆弱。

美國有線新聞網絡（CNN）在題為《香港即將受到一部大多數香港居民從未見過的法律的管轄，它已經產生了影響》的報道中稱，雖然很多支持政府的團體與政治家對該法律表示支持，但很多香港人對法案一直缺乏細節感到非常失望，他們感覺自己幾乎處於不確定狀態，因為他們知道這部法律已經通過了，卻不知道它意味着什麼。

不管如何描述這些違法行為，也不管如何規定懲罰措施，很多人都會關注警察和檢察官對這些行為的執行力度。

中國與西方裂痕再擴大

路透社稱，這項法案進一步推動了北京與美國、英國和其他西方政府的衝突，因為這蠶蝕了北京在1997年7月1日移交時所授予的高度自治權，英國和20多個西方國家敦促中國重新考慮這項法律。

報道又稱，此時距英國向中國移交香港主權23周年僅剩一小時，這個時機被視為對英國的象徵性羞辱。反對今次在港實行國安法的最後一任殖民時期總督彭定康（Chris Patten）當時將香港交還給中國。