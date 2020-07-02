【中印衝突】美參議員倡美印進行聯合軍事演習

印度禁止59個中國應用程式。對此，美國立法者呼籲政府效仿印度，禁止中國應用程式在美國使用。同時，美國參議員提議加強美印防務關係，以幫助提高印度的防禦能力。

《印度時報》7月1日文章稱，印度禁止包括TikTok和UC瀏覽器在內的59種中國應用程序一事，引起了美國一些議員關注，他們敦促美國政府效仿印度。因為立法者認為，短片共享應用程式會給國家安全帶來風險。

《德干先驅報》7月1日文章稱，在對2021年《國防授權法》（NDAA）進行修訂時，參議員沙利文（John Sullivan）提議尋求在多邊框架中擴大國防參與，包括美國，印度，日本和澳洲之間的四邊對話，以及擴大國家之間針對國防的接觸，以促進區域安全並維護基於規則秩序的共同價值和共同利益。

該決議表示，為尋求實施戰略舉措以幫助發展印度的防禦能力，美國需在波斯灣，印度洋和西太平洋地區與印度進行額外的聯合演習。該決議還敦促國防部將重點放在合作的幾個優先領域，包括空中發射小型無人機系統，輕型小型武器技術以及情報監視，目標瞄準和偵察領域。

沙利文的修正案說：「美國應該讚揚印度在最近，持續和積極地減少購買俄羅斯製造的武器系統，並鼓勵他們在考慮將來購買俄羅斯製造的系統時要謹慎。」

美國在維持廣泛基礎的戰略伙伴關係的基礎上，在加強與印度的主要國防夥伴關係方面取得了有意義的進展，其共同利益和目標是促進基於規則的國際體系並建立聯合／三軍演習系統、「老虎凯旋」（Tiger Triumph）聯合軍事演習，修正案說，重點應放在兩棲作戰上。

此外，民主黨參議員科寧（John Cornyn）在另一個修正案中尋求國防部向國會提交報告，涵蓋的議題包括在印度發展其第五代戰機之際，加強美印合作的簡報及建議。

民主黨籍的沃納（Mark Warner）與兩位參議員要求國防部長埃斯珀（Mark Esper）就美國和印度之間的聯合防禦、相關工業、技術研發以及人員交流的機會提供簡報。沃納和科寧還尋求評估國防技術和貿易計劃是否需要額外的資金，以用於種子資金和人員交流。

在NDAA的另一項修正案中，科寧要求國防部長在立法通過的180天內向印度簡要介紹美國的第五代戰鬥機計劃。該修正案要求國防部簡報中涉及的主題向國會提交報3，並就印度發展自己的第五代戰鬥機時加強兩國之間的合作提出建議。

沃納和科寧共同提出另外一項修正案，在將美國最高機密的國防科技以及設備輸出到印度方面，將印度、以色列和新西蘭等國家列入「北約加一些國家」的清單上。

沃納是眾議院情報委員會主席，而科寧參院共和黨黨鞭。他們都是眾議院印度問題核心小組（India Caucus）的聯席主席。