聯合國第44屆人權理事會　中國在新疆議題獲46國支持

在日內瓦舉行的聯合國人權理事會第44次會議上，白羅斯7月1日代表46個國家作共同發言，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持中國在涉疆問題上的立場。

白羅斯表示重申人權理事會應以客觀、透明、非選擇性、建設性、非對抗性、非政治化方式開展工作。該國重申致力于促進和保護人權的承諾，堅決反對將人權問題政治化和雙重標準做法。

白俄羅斯指出，恐怖主義和極端主義是人類社會的共同敵人，是對人權的嚴重威脅。白羅斯關切地注意到，恐怖主義、分裂主義和極端主義曾給中國新疆各族人民造成巨大傷害，嚴重損害那些人的各項人權。白羅斯讚賞地注意到，中國新疆依法採取一系列措施以應對上述威脅，保障新疆各族人民的人權。新疆連續三年未發生暴力恐怖案件，重獲安寧和穩定。新疆各族人民的人權都得到有效保障。

白羅斯表示讚賞中國堅持開放和透明，已邀請1000多名外交官、國際組織官員、記者和宗教人士訪問新疆。他們親眼看到新疆取得的巨大成就。白羅斯注意到中國已邀請人權高專訪問新疆，雙方正就此保持溝通。羅斯敦促停止利用謠言對中國進行不實指責的做法。白相信人權高專辦將繼續根據授權、客觀公正履職。

6月30日，美英27國與中國古巴53國交鋒「港版國安法」（點擊大圖瀏覽）：

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在聯合國人權理事會第44屆會議上，中國常駐聯合國日內瓦代表團陳旭表示，中方已多次在本理事會介紹中國新疆情況。涉疆問題根本不是所謂的人權、民族和宗教問題，而是反恐和反分裂問題。

陳旭指出，有些國家出於政治目的，再次就涉港、涉疆問題上對中方無端指責，歪曲事實，干涉中國內政，中方對此堅決反對。敦促這些國家重視解決上述人權問題，停止「雙重標準」作法，停止在人權理事會進行政治操弄。借人權問題干涉別國內政註定不會得逞。