【中印衝突】印媒：巴基斯坦增派近2萬士兵　或聯合中國對抗印度

消息人士透露，解放軍已佔據多地，有可能試圖穿越拉達克（Ladakh）北部，與巴基斯坦軍隊聯合作戰，而巴基斯坦也已增派近2萬名士兵伺機對印度發動攻擊。

據《印度斯坦時報》7月2日報道，隨着中印實控線地區緊張局勢的加劇，印度軍方加強了對控制線的警戒，印度官員擔憂中國與巴基斯坦共謀，嚴防陷入兩線作戰的境地。

印度官員與中國問題觀察家7月1日稱，在中印沿着有爭議的拉達克東部實控線僵持的時候，印度軍方還在西線嚴格警戒，以阻止巴基斯坦渾水摸魚，並防止可能演變成兩線衝突。

過去十年，印度議會國防常務委員會編寫的報吿探討了中國和巴基斯坦共同可能構成的威脅。如果中國對印度發動進攻，巴基斯坦可能會加強敵對行動。

印度一位官員說，不認為印度會被捲入兩條戰線的戰爭，但堅稱印度武裝部隊已經做好了抵禦所有威脅的準備。

印軍軍方已經將大約3萬名士兵、幾個中隊的前線坦克、額外的火炮和準備就緒的機械化步兵班調入拉達克地區。

戰略專家切拉尼（Brahma Chellaney）說，中國最近對德普桑平原（Depsang plains）和加勒萬河谷（Galwan Valley）的「侵佔」，加強了解放軍試圖穿越拉達克北部，以及在巴基斯坦佔領的克什米爾地區與巴基斯坦軍隊聯合作戰的可能性。

解放軍越過中印實際控制線佔據多地的消息尚未得到中方的證實。印度媒體「TheWire」7月1日報道稱，解放軍已經在拉達克東北部的北方分區（SSN），越過實際控制線，佔領了班公錯湖（Pangong Tso）、温泉（Hot Springs）、加勒萬河谷和德普桑平原等地，而這些地區幾十年來一直被認為是「印度領土」。

據《印度時報》7月1日報道，就在中印軍方繼續進行會談以緩和拉達克地區的緊張局勢之際，有消息稱巴基斯坦已開始在吉爾吉特-伯爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區調遣軍隊。

消息人士稱，巴基斯坦已向拉達克北部地區增派近2萬名士兵，以配合中國的部署。消息人士稱，巴基斯坦正在尋找機會，從兩條戰線對印度發動攻擊。