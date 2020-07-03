【新冠肺炎】美國佛州德州新增確診續飆　合計超越歐洲27國

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,094萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少51萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月3日上午7時42分，全球確診個案新增246,011個，累計增至10,940,071個。死亡個案新增3,642個，累計增至519,852個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月3日上午7時42分，美國確診個案增加49,081個，累計增至2,735,339個。死亡個案增加615個，累計增至128,677個。全國目前已有逾78萬人康復、逾3,346萬人接受病毒檢測。

德州和佛羅里達州的新增個案數在過去一周繼續飆升，兩州的感染病例比歐洲27國更多。德州在6月25日至7月1日期間錄得5萬宗新增確診個案，而佛羅里達州在同一時段則錄得44,300宗。

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俄羅斯：該國7月1日公布，確診個案新增6,556宗，累計增至654,405宗。死亡個案新增216宗，累計增至9,536宗。

沙特阿拉伯：衞生部6月29日公布，該國確診個案新增3,943宗，累計增至186,436宗。死亡個案新增48宗，累計增至1,599宗。

巴西：衞生部7月1日公布，該國確診個案新增45,482宗，累計增至1,447,523宗。死亡個案新增1,016宗，累計增至60,610宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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韓國：中央防疫對策本部7月2日公布，截至當天零時，韓國新增54宗確診病例，累計增至12,904宗。死亡病例沒有增加，累計維持282宗。康復並解除隔離人數累計11,684人。

日本：日本放送協會7月2日統計，截至當晚8時30分（香港時間當晚7時30分），日本增加194宗冠狀病毒病例，連續5天新增確診病例字超過100，累計確診病例逾19,090宗；累計死亡977宗。

新華社報道，最新數據顯示，東京都2日新增確診病例107起，這是該地區在5月2日確診160宗之後，時隔2個月再次過百。過去一周，東京報告的單日新增病例數為50多宗。

東京都知事小池百合子當天宣布東京都疫情進入因感染擴大而需要警戒的階段，呼籲人們盡量減少前往夜晚娛樂場所，但並未推出其他限制性措施。

印度：衞生部7月2日公布，該國確診個案新增19,148宗，累計突破60萬宗，增至604,641宗。死亡個案新增434宗，累計增至17,834宗。

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印尼：該國確診個案已增逾59,000宗。新增確診病例為1,624宗，創疫情暴發以來單日新增病例數新高，累計確診病例59,394宗；新增死亡病例53宗，累計死亡病例2,937宗，累計治癒病例26,667宗。

新華社報道，印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）2日在社交媒體帳號上發布的疫情數據顯示，東爪哇省是報告確診病例最多的省級行政區，目前已累計確診12,695宗，累計死亡病例948宗。數據還顯示，印尼自疫情暴發以來已完成849,155個樣本檢測。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月2日公布數據顯示，德國確診病例新增503個，累計增至195,228個；死亡病例新增9個，累計增至8,994個。

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