【新冠肺炎】美國慶將至　美媒稱疫情將再迎來「完美風暴」

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加速惡化，面對確診人數連日上升、單日高達5萬例的洶湧疫情，正在衝擊美國總統特朗普（Donald Trump）的民意支持率和選情。

儘管特朗普突然改變態度，支持戴口罩。但民主黨仍猛烈抨擊特朗普政府防疫不力，共和黨內也出現質疑聲音。

疫情洶湧，美國總統特朗普似乎也不知該作何評價。在接受霍士商業新聞採訪時，特朗普表示「病毒總有一天會消失的」，相信美國經濟很快就會恢復。民主黨方面則指責特朗普無能，已經向病毒投降。（AP）

美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，隨着7月4日獨立日的到來，美國將迎來疫情再次惡化的「完美風暴」。波士頓醫學中心傳染病專家巴羅卡斯（Joshua Barocas）博士擔憂，陣亡將士紀念日後，一些州病例就出現了激增。上周有37個州的病例數呈上升趨勢，「我非常擔心，尤其是即將到來的周末，可能會再次看到同樣的激增。」

美國副總統彭斯將美國冠狀病毒病例增多歸咎於年輕人，指責年輕人無視阻止冠狀病毒傳播的預防措施，導致近幾天美國確診病例數量劇增。（AP）

美國感染人數逐日飆升，此前堅持不需戴口罩的特朗普終於改口。CNN稱，儘管越來越多證據表明戴口罩是放緩疫情大流行的有效方法，但特朗普之前一直反對戴口罩，現在他又贊成戴口罩，他「反咬了自己一口」。

「金主」更青睞特朗普對手？

根據7月1日新發布的美國皮尤研究中心民調結果顯示，僅有12%的美國人對國家的現狀感到滿意，有87%的人表示不滿意。這項民意調查於6月16日至6月22日進行，對國家現狀的滿意度從4月的31%下降至6月的12%。

儘管全美多州出現疫情反彈，特朗普仍然連續多日參加活動（點擊大圖瀏覽）：

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多數美國人對美國的運作方式不滿意，並認為特朗普「可憐」或「糟糕」，甚至有42%的人認為特朗普是「可怕的總統」。民意調查對特朗普不利，顯示在11月選舉中將輸給民主黨對手拜登10個百分點左右。

此外，令特朗普擔憂的還有民主黨參選人拜登（Joe Biden）顯然在獲得愈來愈多「金主」的青睞。《華盛頓郵報》7月2日稱，拜登6月份競選捐款達1.41億美元，連續第二個月超過特朗普。據拜登競選團隊稱，6月捐款給拜登的人68%是首次捐款人。