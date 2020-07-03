【中印衝突】緬甸指摘中國支持恐怖組織　澳洲學者稱與印度有關

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）最近指責「外國強大勢力」在支持該國武裝組織「若開軍」（Arakan Army）。印媒猜測，這個「強大勢力」被廣泛認為是中國，而中國的意圖無疑是「削弱印度」。

緬甸近年來與西方保持距離，重新重視與中國關係的發展。圖為2019年12月8日，中國國務委員兼外長王毅（左）在緬甸曼德勒會見緬甸國防軍總司令敏昂萊。（新華社）

據《印度斯坦時報》7月2日報道，緬甸指責中國向該國叛亂組織提供先進武器，並尋求國際合作來鎮壓叛亂組織。緬甸是中國在東南亞最親密的盟友。

緬甸國防軍總司令敏昂萊最近接受俄羅斯國營電視台Zvezda採訪時說，活躍在緬甸的恐怖組織有「強大勢力」的支持，並尋求國際合作來鎮壓叛亂組織。

《印度斯坦時報》稱，這個「強大勢力」被廣泛認為是指緬甸北部的鄰國中國。

緬甸軍方發言人佐敏敦（Zaw Min Tun）准將隨後詳細闡述了緬甸國防軍總司令的有關評論。

這位發言人說，緬甸國防軍總司令的言論指的是活躍在與中國接壤的緬甸西部若開邦（Rakhine State）的恐怖組織——「若開軍」（Arakan Army）與「若開羅興亞救世軍」（ARSA）。這是活躍在緬甸西部與中國接壤的若開邦的兩個恐怖組織。

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發言人說，「若開軍」背後有「外國」支持，並提到該恐怖組織在2019年對緬甸政府軍發動地雷襲擊時，使用了中國製造的武器。

《印度斯坦時報》評論稱，緬甸領導人將矛頭指向中國是不尋常的。

據《印度時報》7月2日援引媒體Licas News報道，一位在東南亞有經驗的軍方消息來源證實，中國向「若開軍」提供了約95%的資金。

他進一步透露，「若開軍」擁有大約50枚便攜式防空導彈（Man-portable air-defense system）。

Licas報道指出，「中國通過向若開軍提供武器，在從印度東北部到緬甸欽邦和若開邦，再到印度洋的走廊上行動，從而獲得了對緬甸和印度的影響力。」

《印度時報》引述7月一位澳洲學者表示，「中國正在南亞玩一場多維度的遊戲。中國想削弱印度。印度正與巴基斯坦交戰，不想讓緬甸成為新的敵人。」

中方目前尚未對緬甸上述指控做出回應。