【港版國安法】中美輿論齊聲批評美國務卿蓬佩奧

港版國安法剛剛宣布生效，中國政府和官方媒體炮轟美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。就連美國主流媒體也批評他為「史上最差」。北京和華盛頓難得在一事上達成默契究竟為何？

港版國安法生效後，蓬佩奧遭到中美雙方的猛烈抨擊。圖為6月10日，他在國務院新聞發佈會上答記者問。 (AP )

綜合媒體7月3日報道，港版國安法於6月30日晚間23:00正式生效後不久，中國外交部發言人趙立堅使用四個「無知」駁斥美國國務卿蓬佩奧的涉港言論。

在7月2日的例行記者會上，有記者問：蓬佩奧日前發表聲明稱，中國共產黨實施香港國安法，破壞香港民眾的人權和基本自由，將「一國兩制」變為「一國一制」，再次表明中國政府對《中英聯合聲明》的承諾都是空話。中方對此有何回應？

趙立堅表示，蓬佩奧天天撒謊造謠，充分暴露了他的無知和偏見。他提出四點佐證，第一，對香港國安法無知。第二，對「一國兩制」無知。第三，對《中英聯合聲明》無知。第四，對國際法和國際關係基本準則無知。

趙立堅還說，「在香港國安法問題上，蓬佩奧之流之所以跳得這麼高，是因為他們不能再像過去那樣為所欲為、肆無忌憚地從事破壞中國主權和安全的活動。香港國安法為香港加裝了『防盜門』，必將引領香港發展重回正軌，引領香港重拾『東方之珠』的美譽，我們對此充滿信心！」

同時，中國官媒中央廣播電台國際在線（CRI）刊發題為《品行惡劣的蓬佩奧企圖吧歐盟當提線木偶》的評論員文章指出，擅長挑撥離間的美國國務卿蓬佩奧，最近又盯上了中歐關係。他多次鼓動歐洲和美國聯手對抗中國，企圖把歐盟當作自己的提線木偶，跟在美國後面構建針對中國的小圈子。

文章列舉了在新冠肺炎疫情發生後，美國政客對歐洲進行打壓的種種行徑。文章認為，歐盟在對華戰略決策中始終展現出冷靜、理性和獨立自主的判斷力。

最後，文章警示蓬佩奧，不如花點時間想一想，美國為何在國際社會淪為不受歡迎的孤家寡人？自己又為何被扣上「史上最差國務卿」的帽子？並呼籲蓬佩奧還是睜眼看看現實世界吧！

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在中國官方和官媒猛烈抨擊蓬佩奧之時，難得引起了多家美國主流媒體的共鳴。美國《紐約時報》專欄作家弗裏德曼（Thomas L. Friedman）不久前評價蓬佩奧是「史上最差國務卿。」

《紐約時報》近期在題為《蓬佩奧使美國國務院蒙羞》的文中稱，「蓬佩奧損毀了國務院用幾個世紀的服務和犧牲建立起的聲譽」。

美國《華盛頓郵報》發表評論指出，在新冠肺炎疫情發生的非常時期，蓬佩奧無心促進國際社會聯手抗疫，對盟友的援助許諾只是「淡倉支票」，他更關心的只是如何藉機打壓對手。

英國《衛報》網站刊文稱，在外交政策方面，蓬佩奧削弱美國信譽的傾向再強烈不過。

美國全國廣播公司報道，蓬佩奧多次在國務院公款設宴，受邀者多為美國商界、政界和媒體人士，而來自其他國家的外交官或官員僅佔14%左右。蓬佩奧用公款為個人未來政治生涯「鋪路」的做法引起美國社會不滿。

此外，前常務副國務卿伯恩斯（William Joseph Burns）在美國《外交》雜誌上撰文稱，蓬佩奧治下的國務院遭受着自「麥卡錫時代」以來前所未有的毀滅性打擊。