沙特記者卡舒吉遭肢解案　土耳其開審但20位被告缺席

《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月初進入沙特駐土耳其領事館後死亡一案，轟動全球，土耳其法院2020年7月3日開始審訊此案，在20名沙特阿拉伯被告缺席的情況下開審。

59歲的《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉，曾多次經在專欄批評沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），他2018年10月2日進入沙特駐伊斯坦堡總領事館領取結婚所需文件後遭到殘殺，土耳其方面證實他先遭人有預謀地勒死，再遭肢解和棄置。他的遺體至今下落不明。

土耳其檢察官2020年3月起訴20名沙特阿拉伯人，包括曾經擔任穆罕默德資深幕僚的前情報機構副首長阿西里（Ahmed al-Assiri）和前王室媒體顧問卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）。

根據起訴書，阿西里被控建立暗殺團隊、策劃謀殺卡舒吉；卡赫塔尼涉嫌對暗殺團隊下達指令，被控教唆和主導暗殺行動。

其他被告大部分是沙特官員，他們被控參與行動。所有被告已離開土耳其，土耳其檢察官則對他們發出拘捕令。

聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬德（Agnes Callamard）在2019年6月公開的調查報告中指出，有可靠證據證明穆罕默德及其他沙特高級官員應對謀殺案負法律責任。沙特政府一直否認王儲是案件主謀。