【中印衝突】莫迪探望傷兵　警告中國擴張主義時代已過去

印度總理莫迪（Narendra Modi）7月3日到拉達克（Ladakh）地區列城（Leh）視察，並到醫院探望早前在加勒萬河谷（Galwan Valley）和中國解放軍戰鬥的傷兵。

莫迪向一眾傷兵表示，形容陣亡將士帶着勇敢的心離去，但指他們的犧牲不會白費，讚揚他們合力向敵人作出適當還擊，形容迢些士兵是13億印度人的驕傲。

Interacting with our brave Jawans, who do everything to protect our nation. https://t.co/704f7Q9Fu4 — Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2020

他亦稱，全世界都研究這些將士的作戰功績，自己亦從此受到啟發，指大家在世上任何敵人面前從未亦永不屈服。莫迪強調只會向養育像他們英勇士兵的勇敢母親低頭和鞠躬，並向犧牲將士致敬，形容印度的敵人見識他們像烈火的憤怒。

莫迪同時將矛頭指向中國，表示領土擴張的年代已經過去，世界踏入發展時期。他指歷史見證擴張主義勢力被擊敗或被迫走回頭路，因此語將士「軟弱的人無法締造和平，勇猛才是和平的必備前提。」