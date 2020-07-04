【新冠肺炎】法國法院下令調查前總理等官員　涉領導抗疫不力

法國專責審理部長級官員案件的共和法院（Court of Justice of the Republic）7月3日下令，調查前總理菲利普（Edouard Philippe）及另外兩名現任或前官員，判斷他們在當地的新型冠狀病毒（COVID-19）是否抗疫不當。

法院指，當局在最近數月收到史無前例的90宗投訴，他們主要來自確診病人、醫生、監獄人員、警察等，指在疫情於歐洲爆發期間，他們面對口罩等個人保護物資不足的問題。

目前法院已經駁回其中44宗投訴，有37宗仍在審理，另外9宗被認為可以向剛卸任的菲利普、現任社會事務及衛生部長韋朗（Olivier Veran）及前任部長比贊（Agnes Buzyn）進行調查。當局指，他們涉嫌抗疫不力，一旦罪名成立，可能面臨入獄兩年和罰款。

法國總理菲利普在7月3日辭職，同日面對抗疫不力的指控。（AP）

總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前承認在疫情中，全國口罩不足等問題，當地缺乏檢測病毒設備，政府應對疫情遲緩亦為人詬病。而馬克龍因為身為總統，因此享有豁免起訴權。

菲利普在同日較早時率領內閣總辭，其空缺由卡斯泰（Jean Castex）接任，後者獲馬克龍於4月委任負責推行當地在疫情緩和後的解封政策。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，法國共有204,222人確診、29,896人身亡，其中近半死者都是來自護老院。當地其他法庭亦正處理關於護老院或其他設施涉嫌在疫情中管理不善的指控。

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