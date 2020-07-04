【港版國安法】中國駐加大使館稱　加拿大對華施壓絕不會得逞

加拿大7月3日宣布即時起視出口敏感物資到香港與中國無異，同時禁止向香港輸出敏感軍事用品。渥太華政府亦會中止加港引渡條約。中國駐加拿大大使館表示強烈不滿和堅決反對，並稱加方藉涉港問題對中國施壓，無異於「蚍蜉撼樹、螳臂擋車」，絕不會得逞。

中國駐加使館網站4日刊出發言人談話稱，加拿大領導人和外長分別公開就中國全國人大常委會通過港區國安法「妄加評論」，並宣布加方不允許對香港出口敏感軍品、中止加港引渡條約等措施。「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

加拿大7月3日宣布禁止向香港輸出敏感軍事用品，以及暫停執行與香港的引渡條約。圖為加拿大總理杜魯多6月22日來到渥太華官邸Rideau Cottage，準備舉行有關新冠肺炎疫情的記者會。（Reuters）

發言人稱，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。港區國安法旨在維護中國國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持。

發言人並稱，加國等個別西方國家推出任何錯誤舉措都絕不會影響港區國安法的實施，其藉涉港問題對中施壓完全是逆潮流而動，無異於「蚍蜉撼樹、螳臂擋車」，絕不會得逞。

發言人最後稱，中方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤做法，停止以任何方式干涉中國內政，「以免進一步損害中加關係」。