日本九州嚴重水災20萬人避難　熊本護老院14人無生命跡象

撰文：何文翰
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日本九州熊本及鹿兒島縣7月4日暴雨成災，大雨導致河川氾濫和山泥傾瀉。熊本縣知事蒲島郁夫指，在球磨村發現14人沒有生命跡象，恐令整體遇難人數升至15人。兩縣共向約20.3萬人發出避難指示。
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共同社4日報道，水災造成9人失蹤，另有15人已沒有生命跡象，其中14人均是來自熊本縣球磨村的千壽園護老院。蒲島郁夫表示，該14人處於心肺停止狀態。
↓↓↓球磨村部分民居被洪水淹沒
午前11時半ごろ撮影した熊本県球磨村の映像では、川幅が広がり、川沿いにある集落で多くの住宅が水につかっています。https://t.co/eCEC7VhZAQ pic.twitter.com/phI3laQnS5— NHKニュース (@nhk_news) July 4, 2020
日本放送協會報道，從職員上午拍攝的照片可見，洪水當時已浸至千壽園2樓。緊急救援團體下午收到求助，千壽園有60至70名住客受困，部分人身體不適。另有3人出現低溫症。
↓↓↓TBS從上空拍攝千壽園
【大雨被害】— TBS NEWS (@tbs_news) July 4, 2020
熊本･球磨村にある特別養護老人ホーム「千寿園」が浸水し、中にいた14人が心肺停止となっているほか、3人が低体温症となっている。 pic.twitter.com/UnoroBrh8F
日本九州地區受梅雨鋒面停留影響出現暴雨，氣象廳4日清晨4時50分向熊本縣和鹿兒島縣多市發布大雨特別警報。兩縣11個市町村對9.22萬戶家庭約20.3萬人發出避難指示。