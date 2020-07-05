美媒：華為受美國制裁　2021年初起恐無法供應5G設備

美國媒體7月5日報道，美國2020年5月對中國電訊設備製造商華為實施制裁，禁止全球使用美國設備製造半導體的廠商向華為供應晶片。外界質疑華為的5G設備能否如期出貨。

美國有線電視新聞網（CNN）7月5日報道，新制裁令半導體製造商無法向華為供應電腦晶片組及其他關鍵零件。投資銀行傑富瑞集團（Jefferies）數名分析師指出，缺乏這些晶片組的華為無法建造5G基站和其他設備。

集團分析師愛迪生・李（Edison Lee）表示，根據美國目前的直接出口規定，華為5G設備事業處於非常危險的情況。他說，如果法例不改變，以及美中緊張關係沒有降溫，華為2021年初起失去供應5G設備能力的風險是大。

華為發言人Evita Cao就CNN報道置評時表示：「我們繼續得到客戶的支持。」她沒有進一步提供詳情。

華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員尼奇（Carisa Nietsche）指出，一些經濟好的歐洲國家一直未有宣布完全禁止華為，例如英國、法國和德國。不過她指出，有關情況在歐洲開始發生巨變，歐洲國家及通訊服務商擔心華為因美國出口管制而業務受重擊，將不能如其所承諾般供應5G基礎建設設施。