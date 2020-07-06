【新冠肺炎】牛津教授指病毒可能不是來自中國　而是早已無處不在

英國《每日電訊報》7月5日報道，牛津大學有專家相信新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）不一定來自中國，並指出科學家應從病毒「冬眠」的能力入手，查找病毒的傳播途徑。

圖為2月8日，中國河北新樂市有工作人員正抽取污水進行化驗。近日開始有研究指出，病毒可以透過污水傳播。（Reuters）

牛津大學循證醫學中心（Centre for Evidence--based Medicine）高級研究員、紐卡素大學客座教授傑斐遜（Tom Jefferson）醫生指出，目前有愈來愈多的證據指出病毒在亞洲爆發前，已在其他地方發現。

例如西班牙巴塞羅那大學（University of Barcelona）一度追溯至2019年3月，在當地污水樣本中發現病毒；意大利衛生研究院（NIH）在收集全國排污系統樣本後，發現病毒在2019年12月中時已在米蘭都靈存在；巴西亦有類似的發現，指病毒在11月時可能已在當地出現。

傑斐遜指出病毒可能早已無處不在，只是一直處於冬眠狀態，在環境合適的時候才突然甦醒。

傑斐遜以福克蘭群島在2月出現的確診個案為例，當時有郵輪從南喬治亞島（ South Georgia）駛往阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），船上的乘客在乘船的第8日接受檢查。而當郵輪駛至南極沿海的威德爾海（Weddell Sea）時，首位確診者在毫無預兆的情況下出現。

傑斐遜稱造成這種情況只有一個解釋，就是病源一直都存在，只是一直都沒有動作，直到某些因素影響突然甦醒，他認為這些原因是科學家應該探求研究的地方。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

污水發現病毒解釋製肉工場爆發

傑斐遜又指出，病毒除經咳嗽及打噴嚏外，可能亦會經排污系統，或經公廁等共用廁所設施傳播，特別是歷來多次在製肉工場爆發。傑斐遜指出很多證據表明，污水中存在的病毒，在攝氏4度時的濃度最高，而製肉工場環境一般維持在攝氏4度。

「製肉工場環境不合乎空氣傳播原則，但就很符合接觸傳播，因為工場內的人不會勤洗手。」

他與另一名牛津循證醫學中心的教授赫尼根（Carl Heneghan）共同撰文《每日電訊報》，指科學家及政府應該像1854年發現倫敦霍亂爆發源頭是來自井水一樣，作出深入調查。