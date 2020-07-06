俄媒：默克爾主張讓歐盟與中國發展對話

在中國通過「港版國安法」後，美國與英國採取一些反制措施，德國總理默克爾（Angela Merkel）的表態則與美國、英國和其它一些西方國家的反華行動和聲明形成對比。

俄羅斯衛星通訊社7月4日報道，「舉行歐洲-中國峰會和繼續與中國對話，是歐盟工作的主要方向」。默克爾7月2日在啟動德國下半年輪值國主席視像會議上說道，人權、社會問題、保護投資者、相互貿易關係和氣候變化，是與中國繼續對話的方向。

默克爾認為，中國在世界和歐洲扮演着重要角色，中歐戰略關係，應基於相互信任。

默克爾的視像會議是在與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）視像談判後舉行，兩人會晤時討論了香港局勢。德國作為歐盟主席，清楚地表示，不準備因這部法案，像盟國那樣惡化和政治化與中國的關係。也在這一天，美國參議院7月2日緊隨眾議院，批准制裁與「港版國安法」通過有關的官方人士。

俄羅斯衛星通訊社指出，儘管國際舞台存在某些變化，但默克爾依然忠於自己的倡議，堅持舉行已經被推遲的中歐峰會。當然，德國總理和外長都明白，與北京的對話並非簡單。

更為重要的是，有關德國自身，其經濟遭新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行重創，對德國來說，目前非常重要的是改善與中國的貿易、投資和其他協作機制的框架條件。由於中國是歐盟和德國的主要經貿夥伴，意味沒什麼可以替代中國市場。