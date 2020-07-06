中國正研制新一代戰機

俄羅斯衛星網7月6日刊登俄羅斯軍事專家瓦西里・卡申的文章，稱據中國媒體近期報道，被描述為「中國新一代殲擊機」的隱身作戰飛機將於2021年進行飛行試驗。新研制的細節暫未公布。他指出，眾所周知，中國正在繼續研制幾款下一代戰鬥機。他認為，新一代飛機試飛的新聞表明，中國正在積極地增強自己作戰飛機的能力。

首先，正在基於著名的殲-20和殲-31平台研發新的改型產品以及不同類型的無人機。中國花費數年正在研制一款「截然不同」的新一代戰鬥機——按照中國標準是第五代，按照國際通用標準是第六代戰機。目前許多國家都在努力研發第六代戰鬥機，然而，何時能進行飛行試驗還未可知。

研制新型戰鬥機不僅需要大量人力物力，而且還要耗時多年。殲-31「鶻鷹」多年一直處於測試階段，以驗證它的不同技術新方案。針對殲-20也在進行不間斷的完善工作，完全有可能，將對使用了提升性能的全新發動機和優化航空電子設備的殲-20進行測試。

中國有可能多年來正在基於殲-31平台研制下一代垂直起降殲擊機。如果在最新的飛行測試新聞中正是指出現這種飛機，那麼這將是有巨大意義且到來及時的重要新聞。

兩艘中國產排水量為4萬噸的075型大型兩棲攻擊艦已經下水建成。考慮到竣工和測試時間，預計它們將於2023年至2024年交付海軍服役。

由於2021年或會開始垂直起降戰鬥機的飛行測試且這種測試將持續4至5年，目前正處在不同建設階段的3艘075型兩棲攻擊艦（兩艘已經下水）建成後就將準備使用這款垂直起降戰機。結果，中國將出現3艘輕型航空母艦，中國的空軍聯隊數量可能會超過日本出雲級輕型航母（之前的直升機驅逐艦）。 新飛機將使中國具有在境外部署軍隊的能力。比如，位於吉布提的中國軍事基地沒有自己真正的飛機跑道。但是，該基地有必要時可部署下一代垂直起降戰鬥機的寬敞空間。

最終，中國產下一代飛機將擁有出眾的出口能力。許多中大型國家現在正在準備擁有通用兩棲攻擊艦，它們在一些情況下可作為輕型航母使用，一些國家有意建造輕型航母。由於性價比不高和與美國互信度不高，一些國家不會購買美國的F-35B戰鬥機，中國產飛機或將成為F-35B的替代品。