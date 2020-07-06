【中印衝突】兩軍從對峙點後撤

印度政府消息人士7月6日表示，印度和中國已經在拉達克（Ladakh）東部的加勒萬河谷（Galwan Valley），基阿姆温泉（Hot Spring）和戈格拉巡邏點（Gogra）開始了脱離接觸的進程，但班公錯湖（Pangong Tso）地區沒有任何明顯的動靜。

「印刷」（the Print）網站7月6日文章稱，一位印度政府消息人士說：「脱離接觸計劃是在三輪軍團指揮官級別的會談之後決定的，已經啟動。」但陸軍在密切注意繼續降級動態的同時，仍保持高度謹慎。

根據軍團指揮官之間達成的協議，兩軍將從各個地點撤離約1.5至2公里。

消息人士說，「解放軍拆除了加勒萬河谷的帳篷和其他建築物。有些車輛要與人員和物資一起返回中國。」

當被問及6月15日發生衝突的加勒萬河谷的Y型交叉口是否有動靜時，消息人士說：「是的。那裏也有動靜。」Y形交界處距實際控制線（LAC）印度境內領土約1.5公里。

想看更多中印邊境的最新衛星圖片，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

第一輪降級完成後將進入核實程序。此外，消息人士表示，「班公錯湖沒有任何明顯的動靜」。

《印度時報》7月6日文章稱，一位消息人士說，「隨着緩衝區的建立，情況將在7月6日晚變得更加明朗。我們需要等待，看看這是否是真正持久的脱離接觸。」