【港版國安法】英國會議員促制裁林鄭月娥　外相：仔細看任何方案

英國7月6日公布向俄羅斯、沙特阿拉伯等國家的49名個人或組織實施經濟制裁，指他們涉嫌侵犯人權，並將凍結其在英國的資產。不過有英國的國會議員質疑為何名單上沒有中國官員，並建議加入香港特首林鄭月娥。 英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）回應時則表示，英方會仔細看任何方案，又指英方會留意進展，以完善和加強機制。

保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）當日在國會提問時稱「他（藍韜文）是否會準備繼續下去，無論那些人（權位）有多高，甚至是從林鄭月娥開始，以我所知，她的家人享有英國護照的特權？」

My question to @DominicRaab just now regarding the introduction of the Global Human Rights sanctions regime & if this could apply to Carrie Lam #hongkong #StandTogether https://t.co/KKVKu4H24y — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) July 6, 2020

至於工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）則表示「我強烈敦促外交大臣考慮另一項條款，以包括壓制民主、集會權與言論自由的人，因此要非常仔細地研究是否把林鄭月娥列入名單。」工黨另一議員關敬賢（Andrew Gwynne）在發言時要求英方制裁要為「港版國安法」負責的人。

藍韜文在回應議員時表示，在目前的規則下，政府從議會、社會等都收到不同的建議與名字，他稱「我們當然想確保我們會以有力（vigorous）的方式前行，我們會以證據為基礎。」他表示，英方會仔細地看任何方案，不會預先判斷指定誰，但已經在研究下一輪可能會出現的情況。英國媒體形容指，藍韜文未有排除制裁的可能性。

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在這次英方公布制裁的49位個人與組織中，有25名是俄羅斯人，當中有俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin），他們被指與俄羅斯律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）在被扣押期間死亡的事件有關；另有20名沙特人涉嫌與沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的死有關。