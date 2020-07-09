【新聞教室】什麼是引渡協議　為何各國暫停執行香港引渡協議？

北京在香港實施港區國安法，多國表示極度憂慮。澳洲在7月9日宣布，將提供港人移民計劃，同時暫停執行與港引渡協議。澳洲是繼加拿大後，第二個宣布暫停執行與港引渡協議的國家，引渡協議是什麼，為何要暫停執行？

圖為7月8日，北京在港設立駐港國家安全公署開幕。駐港國家安全公署不受香港特區管轄。（Reuters）

所謂「引渡協議」是指一個國家，與另一個國家簽署移交罪犯的協議。簡單來說，就是引渡外國的罪犯，前往該國審訊。由於國際並沒有通用的引渡框架，所以引渡協議是國與國間的個別協商。

香港與外國簽訂引渡（移交）協議

香港與外國簽署的引渡協議，是基於香港法例第503章的《逃犯條例》，同時基於《基本法》第96條：「在中央人民政府協助或授權下，香港特別行政區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。」香港政府是在中國政府的授權下，與別國締結引渡協議。

香港目前與19個國家簽署有關協定，包括澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、德國、印度、印尼、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡、英國和美國。至於法國則已經簽署協定，但尚未生效。

值得注意的是，香港由於並非主權國，在正式場合香港僅會使用「移交」而非「引渡」字眼。

圖為7月6日香港政府新聞處發出，香港維護國家安全委員會成員的合照。（Reuters）

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誰可被引渡？

根據《逃犯條例》，引渡申請需要滿足兩個條件：罪犯為他國國民、受引渡的罪行合乎「雙重犯罪」。相關的犯罪一般以嚴重刑事罪為主，但不包括政治犯。

除此之外，在其他實施普通法的國家，引渡罪犯亦必須考慮若干條件，包括罪犯在引渡後會否獲得公平審訊、會否接受雙重審訊、或會否受到不合理刑罰（如死刑）等。若有關國家認為罪犯在引渡後會發生以上情況，引渡申請可被拒絕。

各國暫停執行與港引渡協議理由

加拿大及澳洲宣布暫停執行與港引渡協議，相信是因港區國安法中的相關條文，及國安法實施情況所致。根據港區國安法第38條，非港人在海外犯罪亦適用港區國安法，意味相關法例涵蓋全球。

而同時間，根據港區國安法第56條，相關犯罪在「外國或境外勢力介入的複雜情況」下，可交由北京駐港國家安全公署、最高人民檢察院，及最高人民法院處理案件。意味涉及外國人觸犯國安法，可直接交由中國偵查、審理及宣判。

相關條文被西方國家批評凌駕一國兩制，並破壞香港司法獨立。加上國安法犯罪的定義被指模糊，為避免香港未來以違犯國安法或其他名義，要求移交觸犯國安法的罪犯，兩國決定先行暫停執行有關協議。