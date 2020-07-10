安倍晉三與澳洲總理通話　美媒：兩國在摸索應對中國方案

在中國與澳洲外交爭執升級之際，日本首相安倍晉三7月9日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）以視像方式舉行會談。

日本共同社7月9日稱，此次會談是安倍晉三與莫里森2020年舉行的第三次會談，雙方就共同應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，加強在太空領域的合作，攜手實現「自由開放的印太」以及推進放寬兩國商務人士出入境往來等達成共識。

在這之前，美國、日本、澳洲三國防長7月7日在聲明中提到「港版國安法」、東海、南海。圖為4月16日，日本首相安倍晉三與七國集團（G7）其他領導人舉行的視頻會議上講話。（AFP）

會談進行約100分鐘。安倍晉三對中國在東海和南海單方面改變現狀的嘗試展示嚴重關切，還就促使朝鮮完全履行聯合國安理會決議和解決綁架日本人問題，尋求澳方理解與合作。莫里森回答稱表示支持。

兩人還商定，繼續就規定日本自衛隊和澳洲軍隊在對方國家展開聯合訓練時隊員法律地位的《訪問部隊協定》（VFA）展開談判。就2020年內簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），以及推動印度重新加入談判達成一致。

共同社提到，關於中國製定「港版國安法」，兩人指出此舉「使一國兩制大幅倒退」，共享了重大關切。

會談後，兩國政府發布聯合新聞稿，雖然當中沒有直接點名中國，但輿論認為，日澳雙方本次會談旨在商討應對中國的方案。

香港行政長官林鄭月娥6月30日在記者會上稱，不會被任何制裁行動嚇到，相信國家會有反制措施，港府將會全面配合。（AP）

意在應對中國的崛起

針對此次會談，彭博社認為，日澳正在摸索應對中國的方案，並就在防衛、安保方面加深合作進行探討。

澳洲《悉尼先驅晨報》稱，鑑於中國的崛起，兩國也希望加深防務和安全關係，雙方達成太空合作協議就是其中一個例子。

日本《每日新聞》分析認為，隨着中國在亞太地區影響力日益增長，日本已將澳洲視為在該地區的「準盟友」。近年來，兩國一直在加強經濟和國防合作，目前雙方正在進行的《訪問部隊協定》談判，就是為了促進兩國在各自國家的聯合軍演，以及其他軍事活動。

北京學者指出，「港版國安法」出台以來，日澳兩國一直站在反對「一線」，日本媒體很少對「港版國安法」進行正面報道和解讀，而澳洲則宣布暫停與香港的引渡協議，不排除此後出台更激進的措施。

此外，日本與澳洲是美國在亞太地區最為忠實的盟國，特朗普（Donald Trump）政府提出的「印太戰略」也在一定程度上促使日澳兩國走近。與此同時，中澳關係走向低迷，日本對華政策受美國影響出現搖擺，也是日澳關係升級的重要原因之一。鑑於日澳關係推進過程中有許多針對中國的表態，預計今後兩國還會採取更多舉動，來加深雙邊關係。