【新冠肺炎・疫情】全球新症增近23萬宗創單日新高　主要來自美國

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,244萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過55萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月11日上午7時34分，全球確診個案新增177,587宗，累計增至12,446,105宗。死亡個案新增3,759宗，累計增至558,683宗。

世界衛生組織（WHO）7月10日公布，全球新增病例創下新高紀錄，在24小時內增加228,102宗。根據每日通報，這次最高單日新增確診病例，主要來自美國、巴西、印度和南非。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月11日上午7時34分，美國確診個案新增57,599宗，累計增至3,175,545宗。死亡個案新增679宗，累計至133,969宗。全國目前已有逾98萬人康復、逾3,885萬人接受病毒檢測。

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玻利維亞：臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）7月9日指，接受病毒測試後，結果顯示對病毒呈陽性反應，成為拉丁美洲第3名受感染的國家領導人。她在Twitter表示，自己「狀況良好」且仍在工作，目前隔離中。

印度：衞生部7月10日公布，印度確診個案新增26,506宗，累計增至793,802宗。單日確診數量創疫情以來新高。死亡個案新增475宗，累計增至21,604宗。

哈薩克：7月10日新增1,726宗確診個案，累計增至54,747宗。死亡個案未有增加，累計維持在264宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月9日公布數據顯示，德國確診病例新增442個，累計增至197,783個；死亡病例新增12個，累計增至 9,048個。

日本：據共同社及日本放送協會報道，東京都7月9日新增224宗確診個案。這是當地自疫情以來最高的單日確診記錄，上一個記錄是在4月17日所錄得的206宗，當時日本仍未解除緊急事態。

韓國：中央防疫對策本部7月9日公布，該國新增50宗確診個案，累計增至13,293宗。死亡個案新增2宗，累計增至287宗。康復並解除隔離人數累計達12, 019人。

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