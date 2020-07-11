亞馬遜以安全風險為由要求員工刪除TikTok　其後稱政策不變

TikTok近日捲入遭美國封殺的事件，有報道指，亞馬遜（Amazon）7月10日以安全風險為由，要求員工刪除電話內的TikTok應用程式。

《紐約時報》（The New York Times）10日取得亞馬遜致員工電郵，內容提到員工須在10日前刪除所有可連接公司電郵的電話內之TikTok，但筆記本電腦上的TikTok則不受影響。

TikTok其後就有關報道發表聲明回應，指亞馬遜發出有關電郵前，從沒有與該公司作任何溝通，因此不明白對方的憂慮何在。TikTok稱歡迎亞馬遜透過對話，一同解決問題，並不排除對方團隊可以繼續參加TikTok的大家庭。

亞馬遜同日較後時間透過電郵澄清，該封員工電郵錯誤發出，強調公司對員工使用TikTok的政策不變。

路透社7日報道，TikTok涉嫌未有遵守2019年一份旨在保障兒童私隱的協議，美國聯邦貿易委員會和司法部展開調查。

數碼民主中心（Center for Digital Democracy）和「童年無電視廣告」行動組織（Campaign for a Commercial-Free Childhood）等倡議組織5月要求調查TikTok，指公司未有遵守承諾，刪除13歲或以下用戶的影片和個人資料。

報道引述「童年無電視廣告」行動組織經理莫納漢（David Monahan）指，曾與聯邦貿易委員會和司法部舉行電話會議，討論TikTok未有遵守協議的問題。另外一名知情人士也確認，上述機關的官員曾與倡議組織代表談論有關問題。

美國指責TikTok與中國政府有關連，會對國安造成威脅。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日接受霍士新聞訪問時透露，華府確實正在考慮禁止國內民眾使用中國社交應用程式，包括TikTok。

副總統彭斯（Mike Pence）同日接受霍士新聞（Fox News）訪問，重申總統特朗普（Donald Trump）會捍衛美國利益，免受中國共產黨損害。因此不論是中國電訊設備製造商華為或是TikTok，對可能危害國家安全的中國企業及實體，美方都會採取強硬立場。

美國海軍在2019年亦曾同樣以安全問題為由，禁止旗下人員使用TikTok。該公司在11月以10億美元收購美國社交平台Musical.ly，惹來華府審視有關收購對美國國家安全的影響。