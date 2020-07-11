日本暴雨63死至少13人失蹤　疫情持續義工被禁跨區救災

日本九州7月4日起受暴雨侵襲，已導致63人死亡、至少13人失蹤。來到7月11日，水災已發生逾一周，災區善後工作也在進行，但疫情導致人手受限。此外九州及其地區持續下雨，氣象廳呼籲民眾小心山泥傾瀉及河水上漲等情況。

日本以往發生天災後，都會有熱心人士到災區擔任義工，但在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響下，很多地方決定只接受本縣居民協助。

除了義工，7月11日有約80名救援人員冒雨來到災區，當中包警察及自衛隊成員。他們在情況嚴重的熊本縣津奈木町搜尋失蹤人士，以及利用剷子與重型機械搬開瓦礫及泥土。他們其後在泥中發現一名已死的男子。

氣象廳預計，至12日早上的24小時內，東海地區降雨量會多達200毫米，九州北部、四國和關東甲信越降雨量亦會達150毫米。

氣象廳預測，至13日早上的48小時內，東海地區降雨量會達200至250毫米，九州北部、四國及北陸地降雨量亦會達150至200毫米。

氣象官員呼籲民眾保持警惕，身在低窪地區者要小心山泥傾瀉、河水上漲和洪水，以及可能發生的雷擊和龍捲風。

九州地區至今有最少63人因水災而死亡，60人來自熊本縣，其餘3人分別來自福岡縣和大分縣。熊本縣球磨村遇難人數最多，為20人。

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