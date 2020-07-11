美媒：美國下周發表聲明　涉南海緊張局勢升級

美媒7月10日引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）政府計劃於下周發表有關南海的聲明，公開華府在此事上的官方立場。

彭博社7月10日稱聲明關於南中國海局勢緊張升級。內文引述其中一位匿名人士說，美國擬在下周公布其官方立場。

這消息傳出正值美國總統特朗普（Donald Trump）就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行及貿易等加強對中國批評之際。

彭博社在文中指出，美國國家安全委員會（National Security Council）的發言人未有即時回應置評的要求。

包括中國、菲律賓及越南等在南海水域有主權爭議，而美國因應中國在該區聲索主權，以確保南海「航行自由」為由不時派出軍艦在附近水域航行。中國及美國6月底至7月分別在南海進行軍事演習，並互相指責對方令該地區局勢惡化。

中國7月1日至5日期間在西沙群島（Paracel Islands，又稱帕拉塞爾群島）海域進行軍事演習。美國國防部7月2日指責中方此舉會進一步破壞南海局勢穩定，批評這是中國一連串非法宣稱海上主權的最新行動，對位於南海的東南亞鄰近國家不利。有匿名消息人士透露，美方即將就南海局勢發表正式聲明。

美國航母列根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Ronald Reagan）7月4日起也在南海舉行大規模軍演。中國國防部新聞發言人任國強7月9日直斥美方對中方的指責是罔顧事實及顛倒黑白，又反指美國才是令南海地區軍事化的最大推手。