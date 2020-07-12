聯合國援助敘利亞提案過關　惟兩過境點剩1個

經過第四次投票嘗試，聯合國安理會終於在7月11日達成一項有關敘利亞協議，重啟對敘利亞的跨境人道援助，但因俄羅斯施壓，兩個運輸關卡僅授權開放一個。在這之前，中國與俄羅斯兩次行使否決權，反對德國、比利時有關敘利亞跨境人道援助授權的草案。

據聯合國新聞網站7月11日稱，聯合國安理會達成協議，同意將從土耳其向敘利亞西北部提供跨境人道主義援助的授權延長1年。最新的第2533號決議允許通過巴卜哈瓦（Bab al-Hawa，又名「風之門」）這一個過境點向敘利亞提供食品、藥品和其他挽救生命的援助。

多名外交官員表示，安理會15名成員國有12國投下贊成票，提案過關。多明尼加共和國棄權，中國、俄羅斯雖也棄權，但沒有如之前一般動用否決權。

提案過關後，「風之門」將得以持續開放至2021年7月10日，允許物資進入反對勢力據點伊德利卜（Idlib）地區，為大量顛沛流離敘國人民提供急需的援助。

2020年7月10日，中國常駐聯合國代表張軍批評美國口口聲聲說堅持人道主義精神，卻將人道問題政治化，肆意打壓敘利亞政府和人民，造成敘利亞人民生活困苦，民生凋敝。（Getty）

在表決過程中，除兩個提案國德國和比利時外，愛沙尼亞、法國、印尼、尼日爾、聖文聖特和格林納丁、南非、突尼斯、英國、美國和越南都投了贊成票。中國、多米尼加和俄羅斯則投了棄權票。

德國和比利時7月8日提交第一份草案，希望將巴卜塞拉姆（Bab al-Salam，又名「和平門」）和巴卜海瓦兩個過境點的跨境人道主義援助機制延長一年，其中巴卜塞拉姆是通往敘利亞阿勒頗北部的人道主義門戶，而巴卜海瓦則主要為伊德利卜地區服務，但遭到常任理事國中國和俄羅斯的一票否決，各國代表團在討論中互相指責對方將超過1,100萬敘利亞人所依賴的人道主義援助政治化。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）認為近6年來敘利亞當地情況已發生了很大改變，不需要繼續保留兩個過境點。（Getty）

2020年敘利亞衝突將進入第十年，戰爭陰影下500萬兒童讓人心碎（點擊大圖瀏覽）：