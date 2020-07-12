中國美國阿聯酋　7月中下旬競相探索火星

中國、美國和阿聯酋利用火星與地球每26個月會變得接近的機會，7月中下旬開始探索火星的任務，計劃找尋證明火星曾存在生命的更多跡象，以及為未來可能踏足這片土地做好準備。

中國「天問一號」

中國今次任務名為「天問一號」。中國7月20日至25日期間發射長征五號系列火箭，上面載有中國首個火星深測儀器。

儀器分別有軌道器、着陸器和巡視器。軌道器預期在2020年2月到達火星重力場，並進入環繞行星的軌道。着陸器和探測車將降落至星球表面，後者預期會在火星工作最少90個火星日（相當於我們身在地球的3個月），完成巡視勘探及火星地貌的研究。

火星自轉一次需24小時37分，意味着1個火星日相當於約1.02749125個地球日。

美國「火星2020」

美國「火星2020」（Mars 2020）任務的發射日期是7月30日。名為「毅力號」（Perseverance）的深測儀器預期會在火星表面逗留一個火星年，收集約40個岩石和泥土樣本，並將其中30個帶回地球以作研究。

科學家希望從中發現過去可能存在的火星生命。

↓↓↓美國太空總署發布探測車「毅力號」的測試影片

阿聯酋「希望號」

阿聯酋通過這個任務，爭取做到第一次進入環火星軌道。

它7月15日會在日本太空中心發射火星探測器「希望號」（Hope Probe）。這是首個由一個阿拉伯國家進行的星際任務。

「希望號」會留在火星軌道一個火星年，主要任務是追蹤變化中的火星氣候。