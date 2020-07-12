【韓國口罩】限購令解除　出口仍受限但數量可增

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韓國2月底在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期實施口罩限購制度。食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）7月12日宣布，這個已實行約4.5個月的制度當日結束。

韓聯社12日報道，消費者從當日起可以依照市場價格從藥房、超級市場、便利店、網路等銷售渠道購買包括KF94在內的醫用口罩，數量不限。

韓國是2月底、3月初起實行口罩限購制度。當時民眾每周可在藥房購買以1500韓圜購買數量有限口罩，由開始時的2個，到後來增至10個。

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食藥處表示，今後會對口罩價格、品質、日產量等市場動向會加強監察，政府會在口罩供應不穩定時，及時採取行動，包括擴大生產、限制或禁止出口，以及投入政府儲備，如果出現國民難以購買口罩的情況，會迅速採取限購措施。

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政府亦會依據物價穩定法對囤積口罩等行為處以2年以下有期徒刑或罰款5,000萬韓圜（約32.3萬港元）。

韓國繼續維持對口罩出口的限制，但會提升可供出口的數量。此外政府因應今夏國內對產品的需求，繼續禁止出口手術用口罩及防飛沫口罩（anti-saliva masks）。

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