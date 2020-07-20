【美國大選．懶人包】一文看清選舉重要日子　為何總在周二舉行？

美國總統大選將在11月3日舉行，距今只剩下約3個月，哪些重要日子值得留意？這次大選除了有「重頭戲」總統選舉，還會選什麼？美國的選舉又為什麼在周二舉行，而不是周六或周日？本文收集相關資料，為大家解答這些疑問。

選舉重要日子

8月11日：康涅狄格州（Connecticut）舉行初選。這場原定在4月28日舉行的初選受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而延期。

8月17至20日：民主黨全國代表大會在關鍵戰場威斯康星州的密爾沃基（Milwaukee）舉行。

8月24至27日：共和黨全國代表大會事務方面的工作在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）進行，慶祝方面的活動在佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）舉行。

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9月29日：首場總統辯論在印第安納州舉行。

10月7日：副總統辯論在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）舉行。

10月15日：第二場總統辯論在密歇根州安阿伯（Ann Arbor）舉行。

10月22日：第三場總統辯論在田納西州納什維爾（Nashville）舉行。

11月3日：「重頭戲」美國大選在全國舉行。

《香港01》的美國大選專頁預定7月24日登場，敬請密切留意。

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同日選出參眾兩院議員

在11月3日選舉中，除了會決定美國總統寶座誰屬外，同日亦會選出435位眾議員及33位參議員。

美國聯邦選舉通常都在雙數年舉行，眾議院435個議席每2年會改選一次，每席任期2年，而參議院100個議席每隔2年會改選約3分之1的席位，每席任期6年。因此美國每逢大選時，參眾兩院都同樣要改選議席。

美國2020年11月3日選舉日會改選435位眾議員及33位參議員。圖為7月15日美國眾議院議長佩洛西在國會山莊的新聞發布會上發言。（AP）

為何大選在周二 原來與農業社會有關

讀者可能好奇，為什麼美國選舉不在周末假日舉行，反而都在平日周二舉行。這個慣例其實始於1845年，當時國會通過聯邦法律，指定11月首個周一後的周二為選舉日。立法者選擇這日的原因與美國19世紀農業社會背景有關。

美國大選定在周二舉行，背後原因與國家19世紀初農業社會背景有關。圖為4月27日美國加州有機食物製造商的工人為防範新冠肺炎，在工作時保持距離（Getty）

美國19世紀初大多數公民務農為生。他們居住的地方遠離票站，時常為投票而花費最少一日時間上路，加上大部分人周日要去教堂，周三要趕赴農民市集日。立法者顧及這些因素後，就選定一周首個最方便舉辦選舉的日子──就是周二。

選擇11月舉辦大選亦同樣因為農業背景。農民在春季和初夏種植，於夏末和初秋收成，因此作為大選最佳選擇的時間只有在寒冬來臨前秋末的11月。