美國或封殺中國微信抖音　中國外交部回應

美國總統特朗普（Donald Trump）有意追隨印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）步伐。中印邊境致命衝突爆發後，莫迪政府下令封禁中國59個手機端應用（APP）軟件，其中包括短視頻軟件、抖音海外版TikTok和聊天工具微信；此外，莫迪還在7月1日退出中國社交媒體平台微博，放棄24萬中國網友的關注，以身作則。

中國外交部發言人華春瑩北京時間7月13日在例行新聞發佈會上，被記者問道：「美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）7月12日接受採訪時稱，美國人民必須明白，所有數據都通過那些受孩子們喜歡的移動應用程序，比如Tiktok直接進入中國的服務器，進入中國軍隊，進入中國共產黨。特朗普政府預計將對這些應用採取強硬的措施，不排除美將禁止Tiktok和微信這兩款應用的可能性。發言人對此有何評論？」

華春瑩回應指：「美國自詡擁有強大的價值觀，可是為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂影片的社交媒體如此害怕？」

華春瑩諷刺謠言散佈者：「我不知道納瓦羅此次是以白宮官員的身份還是以『瓦拉』的身份在發表言論。」納瓦羅曾被媒體披露在2011年攻擊中國的圖書《致命中國》（Death by China）中多次引用自己杜撰的專家瓦拉（Ron Vara）說的話。

華春瑩繼續說道：「他聲稱所有的數據都可以經過社交軟件進入中國軍隊，進入中國共產黨，不知道證據何在？能不能拿出證據給大家看看？如果拿不出來，那就是納瓦羅在往自己可恥的謊言單上又增加了一條。」

中國外交部發言人華春瑩7月13日戳穿納瓦羅指控毫無根據，是杜撰的續集。2019年8月2日，華春瑩主持外交部例行記者會。（中國外交部官網）

華春瑩指出：「『稜鏡門事件』早已揭示美國才是這個世界上名副其實的駭客帝國，長期以來都在世界範圍內無差別地進行非法網絡攻擊、監聽和竊密。」

華春瑩反問道：「美國自詡擁有強大的價值觀，可是為何現在卻對一個年輕人喜歡的、輕鬆分享娛樂視頻的社交媒體如此害怕？為何強大的美國會如此脆弱？」

華春瑩說：「我想這是一個值得大家深思的問題，也是希望納瓦羅和美國這些官員們認真思考的一個問題。我們希望他們能夠跟他們的年輕人進行對話，不要去做貽笑天下的事情。」

特朗普政府這次似乎走在了莫迪政府後頭，7月9日印媒引述政府人士透露，針對包括微信、抖音及美國社交媒體臉書（Facebook）、圖片分享應用照片牆（Instagram）和諸多約會應用在內一共89個手機應用，印軍下令全體刪除。（印度亞洲國際新聞網截圖）

納瓦羅7月12日表示，「我認為特朗普有可能已經開始準備對TikTok和微信動手了。」他還諷刺TikTok聘用迪士尼（Disney）前高管梅耶（Kevin Mayer）擔任新首席執行官，玩的把戲和中國電信業巨頭華為公司一樣。他稱梅耶，做TikTok一把手就是做中國的「傀儡」。

特朗普7月7日對媒體公開表示，美國政府正在評估是否應當禁用TikTok，「這是一筆大生意，現在發生跟中國有關的事情，例如新型冠狀病毒肺炎疫情，他們對美國和全世界做的事都很不光彩。」特朗普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情懲罰中國的諸多手段之一，他還在考慮中。