中非共和國「連體女嬰」頭部相連生活2年　經3次手術成功分離

中非共和國（Central African Republic）有一對連體女嬰，二人頭骨「背對背」相連，是一種極為罕見的先天畸形。她們2年前出生後不久前往梵蒂岡就醫。醫生7月7日表示，已完成一項極其罕見的手術，成功將連體嬰的頭骨分開。兩人康復狀況良好。

名為Ervina及Prefina的兩名女嬰2018年6月29日在中非共和國姆拜基（Mbaiki）出生，但她們頭部相連，共享圍繞大腦的多條重要血管。這種連體嬰案例十分罕見，大約每200萬名嬰兒才會有1宗。

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梵蒂岡的Bambino Gesu兒科醫院的醫生一共為連體女嬰進行３次手術，頭兩次分別在2019年的5月及6月。最後一次手術在2020年6月5日，30位醫生和護士利用3D影像和神經模擬器為女嬰進行18個小時的手術，成功將兩姐妹的身體分離。

今次手術罕見在於連體嬰的連接情況與以往的不同。以往都有成功以手術分離連體嬰的個案，但大部分是頭部以垂直方式融合，即是「頭頂對頭頂」，但今次個案是背對背相連，即頭部後部相連。

有份參與部分分離手術的醫生泰勒（Jesse Taylor）表示，這情況令手術特別具挑戰性，因為頭部後部是對大腦供血以及血液流出更呈重要的部分。