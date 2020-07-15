美國最高法院大法官金斯伯格送院治療　發言人稱或受感染

美國最高法院女大法官、87歲的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）7月14日被送往醫院接受治療，發言人未有公布她的詳細病情，僅稱她可能受到感染。

金斯伯格13日晚上因為發燒和發冷，前往華盛頓特區的錫布利紀念醫院（Sibley Memorial Hospital）求醫，之後在14日下午轉往巴爾的摩（Baltimore）的約翰斯・霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）接受內視鏡手術，清理2019年8月置入的膽管支架。

發言人表示，金斯伯格正在休養，將留院數日，接受靜脈注射抗生素治療。

路透社報道，金斯伯格是最高法院年紀最長的大法官，近年數度出現健康問題，5月曾因膽結石引發感染，需接受非手術式治療；2019年8月，她接受胰腺癌的放射治療；2018年11月，她在辦公室跌倒，結果有3條肋骨骨折。

金斯伯格1993年由前總統克林頓（Bill Clinton）提名擔任大法官，她在2015年登上《時代》雜誌最具影響力百大人物。金斯伯格是自由派大法官，多次跟美國總統特朗普（Donald Trump）打對台，特朗普未上任總統時曾公開叫她退任。

特朗普14日向記者表示，他希望金斯伯格能盡快康復，並稱讚指「她其實給了我一些不錯的判決。」