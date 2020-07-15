【美國大選】傳Kanye West棄選　暗示改於2024年出戰

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美國知名歌手Kanye West於7月4日突然宣布參選美國總統，引來全球關注他是認真參選還是講笑，惟他7月15日在社交網上發布帖文寫上「2024」，被指暗示改在2024年總統選舉時才參選。另外有一名Kanye West競選團隊的成員向美國媒體《Intelligencer》透露，Kanye West不會參加今屆總統選舉。

Kanye West的競選團隊成員克雷默（Steve Kramer）向《Intelligencer》表示：「他退出了（He's out）」。克雷默稱，當競選團隊的一切事項取消後，他就會透露他所知道的事情。

Kanye West則在社交網上載一張自己身穿西裝的黑白照片，並寫道：「2024美國#kanyewest」，不少人猜測他是指自己會出戰下屆總統選舉。

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2024 🇺🇸 #kanyewest

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英國音樂雜誌《NME》報道指，Kanye West錯過了6個州的獨立候選人報名日期，包括北卡羅來納加州（North Carolina）、德克薩斯州（Texas）、紐約州（New York）、緬因州（Maine）、新墨西哥州（New Mexico）及印第安納州（Indiana）。當中北卡羅來納加州的報名早於3月3日截止。

Kanye West已是第三次宣布參選總統，第一次是在2015年，他指自己會在2020年參選；第二次是於2019年，他當時指自己會在2024年出選。

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