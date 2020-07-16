【新冠肺炎】日本疫情反彈　政府硬推國內旅遊計劃被批抗疫不力

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，東京都每日新增感染個案持續上升。截至7月16日，東京新增確診患者逾280人，創有紀錄以來新高。日本輿論亦開始把矛頭指向日本政府，指責政府抗疫不力。

自日本解除緊急狀態後，日本疫情7月開始持續反彈。日本輿論最近關心的，是政府何時才願意取消名為「Go To Campaign」的旅遊振興計劃。

圖為7月16日東京一間小學，這間學校在每一個書桌前都放置膠幕，防止飛沬散播。（Reuters）

Go To旅遊計劃是日本政府在4月疫情高峰期間，訂立總額近17萬億日圓（約1.2萬港元）的旅遊振興計劃。內容是鼓勵國內旅遊與業界支援方案，以待疫情消退後振興備受打擊的旅遊業。日本近年把經濟轉向旅遊業，新冠肺炎的疫情令訪日旅客連續3個月大跌99.9%，嚴重衝擊日本經濟。

計劃間接曝露政府抗疫不力

不過Go To計劃並非今天日本疫情反彈的直接原因，由於計劃至今仍在宣傳階段，還未正式實施。今天輿論集中炮火的目的，是要求政府延後計劃。

然而，Go To計劃和疫情並非無任何關係。日本政府被輿論批評，是在明知道疫情正在升溫，卻遲遲不願取消或延期計劃的舉措。事實在今天東京每日新增的感染數字，早已超越4月高峰期，而且感染有明顯擴散全國各地的跡象，但日本政府似乎沒有重啟緊急狀態的意思。

圖為3月13日，戴着口罩的旅客在伏見稻荷大社前拍照。日本旅遊業自疫情爆發以來陷入停頓，日本政府搬出Go To Campaign希望刺激旅遊業。

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

加速煞車同時按下

截至13日為止，被問道要否延期Go To計劃，日本政府仍予以否定。官房長官菅義偉表示由於要把感染數降至零是不可能的事，因此「日本要在防止感染擴大的同時，恢復社會經濟活動。」讓Go To計劃實際變成一個奇怪的情況：既鼓勵旅客在國內旅遊，同時要求國民無事不要外出，有如日本《每日新聞》社論批評政府「如同加速與煞車同時按下」。

日本《東洋經濟》指出，日本疫情再度反彈和政府的反應遲頓，可能與「死亡數字和預測」有關。自日本政府4月實施緊急狀態以來，國內感染及死亡數字大幅下降。根據當時日本政府的內部預測，若放任疫情日本可能會出現42萬人死亡的數字，這預測迫使了日本政府採取嚴厲措施，發布緊急狀態。

然而日本實質的死亡數字也不過是數百人，直至今天累計死亡人數也只有984人。過分誇張的預測令日本高估疫情的破壞力，即使日本一直被指檢測數字不足，防疫措施錯漏百出（如鑽石公主號郵輪），4月首波疫情卻以「非常漂亮」的方式遏止過來。

這可能歸功於日本人的自律、日本人的口罩文化，或單純的運氣好。但如此的成績似乎讓日本政府今天變得心存僥倖，讓日本政府急於重啟經濟活動，忍受每日百宗以上的感染也要讓國民旅行。日本疫情的反彈事實證明病毒無孔不入，肆機感染並擴散開去。