英國外相：俄羅斯泄露及傳播英美談判密件　圖干預英國大選

英國政府7月16日表示，俄羅斯非法獲取與英美自由貿易協議有關的敏感文件，並在社交媒體上泄露，試圖干預英國2019年大選。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）16日稱「幾乎肯定」俄羅斯的行為者尋求干預2019年英國大選。

他在向下議員發布的聲明中指出，俄羅斯這麼做，是就英國及美國就脫歐後事宜的談判，擴大外界對外泄密件的關注。

文件涵蓋英美6輪在2017至2019年間的談判內容，凸顯美國想確保該國藥業公司進入英國國民保健制度（NHS）的市場，以及解除禁止「氯洗雞」進口。

這些非法取得的文件在進一步進入公眾視野之前，已在網上論壇Reddit流傳數月，但一直少人注意，直至俄羅斯的行為者開始嘗試進一步廣泛地傳播它們。工黨黨魁郝爾賓（Jeremy Corbyn）在2019年11月27日出席選舉記者會時揚出這些文件副本，令它們終於躍登報章頭條。

郝爾賓當時稱，首相約翰遜（Boris Johnson）將國民保健制度擺在談判桌上，並形容約翰遜將會出賣NHS。

藍韜文說：「雖然沒有證據顯示，有一個針對英國大選的、廣譜性的俄羅斯（泄密）運動，任何企圖干預我們民主進程的事是完全不能接受。」他說：「政府保留在未來以恰當措施回應的權利。」