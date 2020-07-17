庫德洛：預計TikTok會分拆為美國公司

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中美關係持續緊張，中國的多個應用程式被華府列為審查目標，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月16日稱，估計抖音的海外版TikTok會從中國的母公司分拆，獨立在美國營運。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，華府可能封殺TikTok等應用程式，庫德洛16日指，白宮目前仍未有最終決定，但認為TikTok獨立營運，總比遭封殺為好。他沒有說明有關措施會否改變TikTok的管理層，又沒回應美國公司收購TikTok的可能。

而在庫德洛談及TikTok問題前，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於15日表示，華府正審查TikTok及微信等應用程式，確定它們是否存在國家安全風險，預計在數周內有結果。

TikTok面臨遭美國封殺，多個消息都認為它可能另立美國門戶避過制裁。（Reuters）

TikTok與中國母公司劃清界線的消息在9日傳出，《華爾街日報》引述知情人士報道，TikTok母公司字節跳動（Bytedance Inc.）多位高級行政人員討論各種選項，情況已有數月，例如為TikTok成立一個新的管理委員會，或在中國以外的地方建立TikTok的總部，令它的營運與中國保持距離。

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