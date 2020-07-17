誰將最終執掌世界貿易組織　中美另一場新較量開始

中美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大對抗之際，關於世界貿易組織（WTO）新一任總幹事職位的爭奪戰已經開始，輿論認為隨着中美在制定全球貿易規則方面爭奪控制權，這場競爭可能曠日持久。

美國總統特朗普（Donald Trump）一直反對WTO繼續將中國列為可享受特殊待遇的發展中經濟體。美國還阻止任命WTO上訴機構的成員，導致這個機構自1995年成立以來首次停擺。（Reuters）

WTO新總幹事提名在7月8日截止，最後8人參加遴選，包括3名女性和3名非洲裔候選人，美國之音7月16日指出，無論誰接任這一職位，都將面臨一系列前所未有的挑戰，比如全球貿易緊張局勢、保護主義抬頭，以及新冠肺炎（COVID-19）疫情引發的全球貿易大幅下滑。

2013年至2017年擔任美國貿易代表的弗羅曼（Michael Froman）7月16日在華盛頓國際貿易協會（WITA）的一個活動上說，WTO新總幹事面臨的最大挑戰是「在貿易問題上缺乏全球共識，也缺乏解決問題的政治意願」。

中美交鋒戰場

分析人士指出，WTO總幹事職務決定着這個全球貿易機構的領導權，其重要性超過美國大為不滿的世界衛生組織（WHO），是中美雙方的兵家必爭之地。

對於WTO新總幹事人選，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）6月對國會表示：「我希望找到一個能夠理解自由經濟體與中國打交道的問題本質的人」。並強調，如果WTO總幹事候選人過去有「一絲反美情緒」，都會招致美國的否決。

路透社猜測，美國政府可能支持的候選人是墨西哥副外長塞亞德（Jesus Seade）。塞亞德對7月1日生效的美墨加協定（USMCA）的達成給予了支持。塞亞德還曾在中國的大學工作，自稱「將成為（中美等）成員國的橋樑」。

中美代表在WTO會議上曾激烈交鋒（點擊大圖瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

另一方面，北京將支持一位來自「一帶一路」項目地區的候選人，以增加中國對世貿組織的影響力。