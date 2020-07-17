【新冠肺炎】4國單日確診佔全球近7成　美國逾7.5萬人染疫再新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，美國媒體7月17日報道，該國7月16日確診個案新增逾7.56萬宗，再創單日新高。疫情嚴重的美國、巴西、南非和印度，此4個國家在7月15日新增確診個案已佔全球23萬宗新個案的三分之二。

《紐約時報》7月17日報道，據其資料庫，美國16日有逾7.56萬人確診，再次打破7月10日所創下的6.82萬人確診的記錄。這已是該國過去1個月內第11次打破單日確診的記錄。

美國過去一月確診數目急升。截至7月15日，該國7天平均確診個案數目超過6.3萬宗，比一個月前約2.22萬宗暴增4萬多宗。

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印度破100萬宗確診

印度疫情同樣嚴重，該國衞生部7月17日公布，印度確診個案新增3.49萬宗，令該國成為全球第3個累計個案超過100萬宗的國家，累計個案增至100.38萬宗。

報道指出，印度在累計確診及單日確診的數目排全球第3，僅次於美國和巴西。這3個國家加上南非在7月15日的單日新增個案佔全球23萬宗的三分之二。

日本再創解除緊急事態後新高

港人旅遊熱點日本的單日確診個案亦持續增加。日本6月16日的單日確診個案數目繼4月11日後再次超逾600宗，新增622宗，創下5月25日解除緊急事態宣言後新高。如包括郵輪「鑽石公主號」的個案，日本累計確診個案達2.43萬宗。

首都東京7月16日及17日分別新增286宗及293宗確診個案，先後創下單日新高。