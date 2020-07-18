【港版國安法】數間外國VPN公司　關閉香港伺服器

中國在香港實施「港版國安法」引發爭議，一些條文定義亦被指模糊不清，或會令個人或企業動輒觸法。一些國際科企如Facebook及Google等已稱暫拒香港政府請求索取用戶資料。美媒6月17日報道，美國及加拿大等提供虛擬私人網絡（ VPN ）服務的公司出於對港版國安法擔憂，已經或正考慮將香港的伺服器關閉。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）17日報道，根據新的國安法，分裂或顛覆國家罪名成立者，除有可能被判處無期徒刑，亦允許執法人員在沒搜查令的情況下搜檢電子設備，很多科企對法例條文的規定擔憂，特別是當中包含一些賦予政府監管網上內容、要求科技平台和網絡服務提供商刪除違法內容的規定。

VPN供應商亦跟其他科企一樣，對新法感到擔心。建基美國的IPVanish在15日發表網誌，稱為保障香港用戶的自由，已關閉在港VPN伺服器並暫停營運，並稱：「新法導致香港這個一度是網絡自由的堡壘，受到與中國一樣緊縮的互聯網限制，不幸地我們須考慮將香港及中國視為一體」。

以美國科羅拉多州丹佛市為基地的Private Internet Access14日宣布，因港版國安法危害用戶以及全體香港居民的隱私，將香港的伺服器「消除及關閉」。

「港版國安法」在香港引起外國企業的憂慮。除了科企，亦有外國媒體如《紐約時報》宣布會將部分員工轉往別國繼續工作。圖為7月15日《紐約時報》的報紙在香港的報攤發售。（AP）

加拿大多倫多的TunnelBear也在13日批評國安法引起有關新法會傷害言論自由的廣泛憂慮，公司會關閉在港伺服器。

瑞士的ProtonVPN在7月16日發布網誌，稱對「港版國安法」感憤怒，但仍保留在港伺服器，不止因為公司有信心能確保它們安全，「也相信為香港而戰（的行動）」。公司表示有信心，是因為伺服器不會記錄用戶活動以及不會儲存能用於辨認個人身份的資料。不過公司不建議用戶利香港的伺服器處理敏感的內容及通訊。

英屬處女島公司Surfshark則以電郵回覆CNBC，稱公司在港VPN伺服器不存有任何用戶資料，所以應是安全的。但它補充說，「如政府部門開始要求（公司）記錄用戶活動，我們會立即關閉在港伺服器。

VPN（Virtual Private Network，虛擬專用網絡）是一種網絡技術，透過伺服器連線「改道」，讓用戶以與自己身處地區不同的伺服器連線上網，變相即是將自己原來的IP位址隱藏，而瀏覽的網站內容在傳輸時亦經過加密，因此ISP或網站業者將無法追蹤上網者的資料，最多只能看到使用VPN後不同的IP位址。如某些網站因地域或法律問題而被禁制，VPN亦有突破封鎖的作用，讓用戶「改道」使用外國伺服器上網，如常瀏覽被限制的網站。