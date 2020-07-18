中國駐加大使︰國安法保障投資者權益　中加最大問題來自美國干擾

中國駐加拿大大使叢培武7月15日在一個網上研討會上指，《港區國安法》有利保障各國投資者在香港權益，他又談到中加關係，他稱兩國之間不存在根本利害衝突，但正面臨挑戰，當中「最大的問題很大程度上來自於美國的干擾」。 他表示，中國不要求加拿大在中美之間做「選擇題」，中方相信加方有足夠智慧處理好對美關係，同時積極展開對華合作。

叢培武15日透過視像參與加中貿易理事會網絡研討會，他在會上表示，中加兩國在維護多邊主義和自由貿易、支持聯合國及應對氣候變化等問題上有廣泛的共同語言。

他希望加拿大能從自身利益出發，及早作出正確決斷，糾正錯誤，妥善解決中加關係中的最大障礙，使兩國關係重回正軌，釋放兩國合作的巨大潛力。

圖為2015年5月16日美國時任國務卿凱利在中國北京國際機場與中國時任外交部北美大洋洲司司長叢培武對話。（Getty）

叢培武：《港區國安法》有利保障各國投資者權益

叢培武在講話中提到《港區國安法》，他稱立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治、香港居民的權利和自由，以及外國投資者在香港的正當權益。

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他說，過去一年「港獨」組織和激進分離勢力日益猖獗，外部勢力深度非法干預香港事務，國安法為香港長期繁榮穩定提供有力的法律保障，亦有利於保障各國投資者在港的合法權益，法律的實施對重新恢復香港社會秩序與投資者的信心，以及穩定香港金融市場發揮關鍵作用，有助鞏固香港國際金融和商貿中心地位，推動香港經濟更快復蘇。