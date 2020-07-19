【新冠肺炎・疫情】美國連續兩天染疫人數逾7萬　19州創單日新高

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,421萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過60萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月19日上午7時34分，全球確診個案新增103,287宗，累計增至14,210,040宗。死亡個案累計增至600,435宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月19日上午7時34分，美國確診個案新增50,494宗，累計增至3,698,209宗。死亡個案增加694宗，累計139,960宗。全國目前已有逾112萬人康復、逾4,496萬人接受病毒檢測。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月18日報道，全國當天錄得71,558人感染新冠肺炎，為連續第二日染疫人數超過7萬。幾乎全部50個州的新增確診個案均有上升，其中19個州更創單日新高。

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巴西：衞生部7月18日公布，該國新增28,532宗確診個案，增至2,074,860宗。死亡個案新增921宗，累計增至78,772宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

澳洲：維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）7月17日表示，該省在過去24小時再多428宗確診病例，這是當地連續第2天創單日新高。

印度：衞生部7月18日公布的數據顯示，印度新增34,884宗確診個案，累計增至1,038,716宗。死亡個案新增671宗，累計增至26,273宗。康復人數累計達653,751人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月18日公布數據顯示，德國確診個案新增529個，累計增至201,372個；死亡個案新增1個，累計增至9,083個。

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韓國：中央防疫對策本部7月18日公布，該國新增39宗確診個案，累計增至13,711宗。死亡個案新增1宗，累計增至294宗。康復並解除隔離的個案累計達12,519宗。

日本：東京都政府7月17日宣布新增293宗確診個案，連續第二日創單日新高。自解除緊急事態宣言後，都內感染者人數持續呈增加趨勢，7月2日以來幾乎一直處於三位數水準。

南非：衞生部7月17日公布，該國新增13,373宗確診個案，累計增至337,594宗。死亡個案新增135宗，累計增至4,804宗。康復個案累計達178,183宗。