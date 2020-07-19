美國黑人民權鬥士劉易斯逝世　魯比奧悼念發錯照片

美國黑人民權領袖、民主黨眾議員劉易斯（John Lewis）逝世，享年80歲，美國政界人士紛紛表示悼念之意，但佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在Twitter悼念時，不慎上載一名已於2019年去世的美國議員照片。

劉易斯去世後，美國現任總統特朗普（Donald Trump）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人對他哀悼。特朗普稱其為「民權運動英雄」，同時讓政府機構下半旗致哀。

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ — Marco Rubio (@marcorubio) July 18, 2020

共和黨參議員魯比奧在18日下午在Twitter上載與「他」合照照片，稱很榮幸認識以及有機會能與「他」在國會共事。魯比奧亦說他是美國真正的以及歷史的英雄。然而網民很快便認出，照片中的非裔議員並非劉易斯，而是2019年10月逝世的民主黨非裔眾議員伊萊賈・卡明斯（Elijah Cummings）。

美國參議院魯比奧7月18日上載照片悼念該國黑人民權領袖、民主黨眾議員劉易斯，但相中人其實是2019年去世的議員伊萊賈・卡明斯。（奧比奧Twitter截圖）

魯比奧其後刪去原文並發布新推文，承認上傳錯誤照片。他重新上載他與劉易斯的合照，推文中重申他是真正的美國英雄，還稱這張照片是兩人3年前一起出席邁亞密一次活動的合照。

除了魯比奧，另一名代表阿拉斯加的參議員沙利文（Dan Sullivan）亦發錯伊萊賈・卡明斯的照片。