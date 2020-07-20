【中印衝突】印媒：中國已超越1960年邊界主張　印軍準備長期對峙

印度傳媒7月20日稱，解放軍如今在中印邊境多地的駐軍已經超出了1960年北京的領土主張。印度空軍稱，與陸軍一樣，已經為中印長期對峙做好準備，將部署多架「陣風」（Rafale）戰機。

據《印度教徒報》（The Hindu）7月20日報道，中印1960年邊界談判的記錄顯示，解放軍如今在班公錯湖（Pangong Lake）和加勒萬河谷（Galwan Valley）等地區的駐軍已經超出了北京當時的領土要求。

官方記錄顯示，中國軍隊目前駐紮在拉達克（Ladakh）地區的班公錯湖北岸，該地區超過了1960年中印會談期間中國所宣稱的官方邊界。

此外，根據1960年的談判記錄，中國在加勒萬河轉彎處搭起的帳篷也超出了中國的領土主張範圍。這一事件引發了中印6月15日的致命衝突事件，導致20名印度士兵和數量不詳的中國人員死亡。

報道指出，這些記錄與中國目前聲稱的實際控制線（LAC）所在位置相矛盾。記錄還對印度高官最近發布有關中國軍隊並未進入印度領土任何地方的聲明提出質疑。

另據《印度時報》19日報道，印度空軍已經為長期的中印對峙做好準備，在拉達克與其他地區部署了戰鬥機、直升機和導彈中隊，7月29日準備再引進5架「陣風」戰機。