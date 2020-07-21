【新冠肺炎】牛津疫苗測試初步成功　我們距離疫苗還有多遠？

英國牛津大學7月20日表示，正在研發的疫苗初步顯示成功誘發人體免疫系統，對抗新型冠狀病毒（COVID-19），疫苗本身亦可安全使用。在疫情肆虐的今天，這是一個令人震奮的消息。

圖為路透社資料圖片，顯示一個新冠疫苗的藥劑。（Reuters）

牛津的實驗疫苗名為ChAdOx1 nCoV-19，目前已為1,077人注射進行測試。疫苗成功誘發人體免疫系統，產生抗體。不過目前未知抗體是否足夠對抗真正感染，實驗還需要一段時間證實效果。

改造基因疫苗

疫苗有很多種製造方法，英國廣播公司（BBC）報道指ChAdOx1 nCoV-19是由基因改造流感病毒的方式製成，研究團隊讓改造的病毒擁有新冠病毒重要的棘蛋白（Spike protein）特徵，但同時消除其致病能力。

疫苗目的是讓人體先認識病毒特徵，產生抗體。待未來真正的新冠病毒來襲時，能更早作出反應，消滅病毒。

研究發現注射疫苗後抗體濃度在28日達到高峰，但暫時未知這高濃度能維持多久。

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大量生產及運輸需要時間

報道指下一階段英國將會有約1萬人參與實驗，另外還將有3萬名美國人、2,000名南非人及5,000名巴西人參與。

目前除英國外，美國、中國亦在為自行開發的疫情進行臨床測試。過去疫苗的開發都是以年計算，但新冠疫情大大加速了開發及實驗程序，預計疫苗最快可在2020年底前成功研發。

不過即使疫苗成功研發通過測試，疫苗還需經審批在國內及國外使用。而生產大量疫苗需要時間，並經物流運輸到各地使用。

有計算指最少需要讓全球近七成的人口，即超過50億人接種疫苗，才能有效阻截病毒繼續在全球蔓延。這會是一個龐大的數字，疫苗經全球認可，如何生產、分配及運輸等勢將成為挑戰。