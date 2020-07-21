蓬佩奧訪英晤約翰遜談香港新疆等議題　將會見羅冠聰

訪問英國的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月21日會晤英國首相約翰遜（Boris Johnson），據唐寧街首相府所指，兩人討論的議題包括中國在香港與新疆的行動、伊朗局勢等。蓬佩奧此行也將與前香港立法會議員羅冠聰及香港最後一任港督彭定康（Chris Patten）會面。

圖為蓬佩奧（左）7月21日在訪問英國時與英國首相約翰遜會面（路透社）

英方：兩人討論中國在香港與新疆的行動

英國首相府稱，約翰遜與蓬佩奧討論有關全球安全與外交政策的議題，包括中國在香港與新疆的行動、伊朗局勢及中東和平進程，兩人又強調會承諾談判一項有利兩方的強力自由貿易協議，並強調五眼聯盟的重要性。

據英方表示，約翰遜也提到19歲英國公民鄧恩（Harry Dunn）去年遭一名美國外交官的妻子駕車時撞死一事。該名肇事者之後返回美國。

蓬佩奧（左）7月21日在倫敦與英國外相藍韜文（Dominic Raab，右）會面（路透社）

蓬佩奧：兩國關係長期牢固

蓬佩奧則在會面後形容，這是一次有建設的訪問，他稱，兩國長期牢固的雙邊關係為這次坦誠的討論奠定基礎，討論了從5G電訊至兩國自由貿易協議等議題。

路透社報道，蓬佩奧此行將與羅冠聰及彭定康會面。

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