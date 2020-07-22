【新冠肺炎】31州列紐約州隔離名單　加州或將成美國最大疫區

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未見受控。隨確診個案持續增加，紐約州、新澤西州和康涅狄格州7月21日將31個州份列進隔離名單，所有來自有關州份的居民抵達後必須隔離14日。

紐約州、新澤西州和康涅狄格州上月共同發出旅遊建議，要求來自隔離名單的旅客抵達後隔離14日。如果一個州連續七日的檢測陽性比例平均超過10%，或每10萬名居民有超過10宗確診個案，將被列進名單。最新名單排除明尼蘇達州。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）承認，隔離並非「完美」，但指隔離有助避免廣泛傳播的風險增加。他表示，全國感染率變得嚴重，情況並非愈來愈好。紐約州目前疫情已經受控。自6月中以來，紐約州的檢測陽性比例維持於1%左右。

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根據路透社統計，加州7月21日累計錄得400,166宗確診個案，繼紐約州後成為美國第二個州突破40萬大關。紐約州目前有412,800宗確診個案，每日平均增加700宗個案，而加州每日平均增加8,300宗個案，意味加州或即將取代紐約州成為美國最大疫區。如果將加州視作一個國家，加州會是全球染疫總數第五大國，僅次於美國、巴西、印度和俄羅斯。