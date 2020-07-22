【新聞教室】中國駐侯斯頓領事館人員燒文件而不碎紙　背後有原因

美國政府突然要求中方關閉駐侯斯頓領事館，下令對方撤走，有目擊者看到領事館人員7月21日晚上在館內焚燒文件。 為何館方不用碎紙機，而要以焚燒的方程處理文件？原來燒文件是政府銷毀機密材料的慣常方法，美國過往就曾因沒有火燒機密材料，領受教訓。

美國7月21日突然要求中方關閉駐侯斯頓領事館，《侯斯頓紀事報》當晚報道，目擊者看到領事館院內有文件被燒毀。消防和警察部門趕到現場後，不被允許進入大樓。中方22日回應燒文件時稱，領事館目前正常運作。

在美國，中央情報局（CIA）等經常處理大量機密的部門，一般都以焚燒方式將文件銷毀。他們會將文件放入稱為「焚燒袋」（burn bag）的紙袋，然後銷毀文件。

伊朗1979年伊斯蘭革命爆發美國大使館人質事件。美國大使館因為火爐故障，只用碎紙機銷毀文件。伊朗及後在數年間以人手逐一將紙碎還原，揭發美國在機密文件中對伊朗的計劃。這一幕亦成為電影《ARGO救參任務》劇情。

日本1941年偷襲美國珍珠港前，日本日本駐美使領館也接獲命令，將敏感文件焚燒。2017年9月，特朗普政府下令俄羅斯關閉位於三藩市的領事館，有民眾目擊使館煙囪冒煙，懷疑俄方焚燒機密文件等「不明物品」。