【侯斯頓領事館】路透：中方擬關閉美駐武漢領事館　反擊美方行動

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館的消息在7月22日曝光後，外界關注中方會否反擊，路透社引述消息人士報道，中國考慮關閉美國駐武漢總領事館。

路透社引述消息稱，中方考慮關閉美國駐武漢總領事館，以回應美方要求中國關閉駐侯斯頓總領事館。

美國駐武漢總領事館所在的新世界國貿大廈（美國駐武漢總領事館網站）

中方：必將作出正當和必要反應

中國外交部在當天較早前證實，美方突然在7月21日要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，批評這是美國單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。

發言人汪文斌稱，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

🔻7月21日晚上，有人在中國駐侯斯頓總領事館內燒文件，引起關注🔻

《華盛頓郵報》報道，美國在中國北京、上海、瀋陽、成都、廣州都設有總領事館，分析估計中國政府會下令要其中一個關閉。報道稱，今年1月新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散期間，美方撤走駐武漢總領事館人員，已引來北京政府不滿，該總領事館至今未重開，僅有最基本人員在內工作。