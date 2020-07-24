【新冠肺炎・疫情】美國確診個案突破400萬　連續第三日錄千死

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,542萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過63萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月24日上午6時34分，全球確診個案新增182,041個，累計增至15,429,889個。死亡個案新增7,948個，累計增至631,811個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月24日上午6時34分，美國確診個案新增61,522個，累計增至4,032,430個。死亡個案新增977個，累計增至144,167宗。全國目前已有逾123萬人康復、逾4,879萬人接受病毒檢測。

路透社統計，美國7月23日連續第三日錄得逾1,000宗死亡個案。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

伊朗：該國死亡人數超過1.5萬人。截至當地時間7月23日新增死亡個案221個，累計增至15,074個。國內確診病例2621個，累計個案增至284,034個。

菲律賓：23日新增2,200個確診病例，累計達74,390個。新增治癒病例760個，累計個案增至24,383個。新增死亡病例28個，累計增至1871個。

俄羅斯：該國疫情應對中心23日公布最新數據，確診病例新增5,848 個，累計795,038個；新增死亡個案147個，累計個案增至12,892個。

疫情「重災區」莫斯科新增608個，累計增至235,971個。

中心發聲明稱，全國累計有580,330人康復，包括新增的8,277人。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

澳洲：人口第二多的維多利亞省7月22日新增484宗確診個案，創單日新高。維省死亡個案新增2宗，累計增至44宗，兩名死者為90多歲的老翁。

巴西：衞生部7月22日公布，該國新增67,860宗確診個案，增至2,227,514宗。死亡個案新增1,284宗，累計增至82,771宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度： 衞生部21日公布，單日確診個案新增37,148個，累計增至1,155,191個，新增死亡個案587個，累計增至28,084個。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月22日公布數據顯示，德國確診個案新增454宗，累計增至202,799宗；死亡個案新增5宗，累計增至9,095宗。

日本：東京都知事小池百合子7月22日表示，都內新增約230至240宗確診個案，累計突破萬宗。東京都連續第二日單日超過200人確診，也是連續第14日單日超過100人確診。

韓國：中央防疫對策本部7月22日公布新增63宗確診個案，累計確診病例增至13,879宗。死亡個案增加1宗，累計297宗。康復並解除隔離人數累計12,698人。

韓聯社引述軍方消息指，位於京畿道抱川市的一支陸軍前線部隊有8名士兵確診。由於部份人的檢測結果尚未出爐，不排除確診病例或進一步增加。